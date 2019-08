Abielumees jättis oma pere, kuna kardab, et tegi minia rasedaks

46-aastane abielumees, kelle poeg on 26-aastane, sõnas nõuanderubriigis «Dear Deidre» , et kui poeg oma neiu esimest korda külla tõi, siis vajus tal suu lahti. 23-aastane naine oli vapustavalt ilus ja võeti kohe perekonda vastu.

Isa ja minia läksid välja suitsetama, aga kuna õues oli jahe, siis istusid mehe autosse. 46-aastane tunnistab, et ta ei tea miks, aga ta nõjatus ühel hetkel neiu poole, et teda põsele suudelda. Minia aga suudles teda vastu, aga tegi seda huultele.

Nad nõustusid, et nad ei tee seda enam kunagi ja see jääb nende saladuseks. Neiu armastab oma abikaasat ja ei soovi kellelegi haiget teha.

Mõned kuud hiljem sõi terve pere pühapäeval koos lõunat ja poeg sõnas naerulsui, et tal on vanematele uudis. Poeg teatas, et ta abikaasa on rase. Vanemad olid õnnelikud, aga isa tundis end kesiselt.