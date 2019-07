Video: skuutrisõitja ja bussijuht läksid tänaval kaklema

Hiljuti Tallinnaski kodanike tarbeks kasutusele võetud elektriskuutrid on Almaty linnas Kasahstanis paksu pahandust tekitanud.

Internetti on lekkinud mitu videot, kus skuutriga sõitev mees muretult bussirajal sõidab, sundides sellega ühistranspordivahendi ohtlikku manöövrit tegema. Kuna skuutriga sõitnud mees sattus sellega eluohtlikku olukorda, siis ta vihastas bussijuhi peale. Kui buss siis järgmises peatuses seisma jäi ja uksed avas, tormas esiuksest sisse skuutriga sõitnud mees ja läks keskealisele bussijuhile kallale.

Bussijuht ei jätnud asja sinnapaika. Ta astus bussist välja ning kahe mehe vahel läks kakluseks. Videodest on näha, kuidas bussijuhi suu on verine, kuid ka skuutriga sõitnud mees sai mõned korralikud hoobid sisse.

Video lõpus on näha, kuidas skuutrijuht sündmuskohalt põgeneb ja talle siis ka veel maastur otsa sõidab.

Kaklust filmisid mitmed osapooled ning videod postitati internetti üles. Intsidenti kajastas ka kohalik meedia , kes vahendas bussifirma sõnu, öeldes, et videomaterjali kohaselt käitus bussijuht oma rajal sõites õigesti ning tüli provokaatoriks oli skuutriga sõitnud mees.

Üleüldine arvamus on samuti bussijuhi kasuks. Internetifoorum Reddit toetab samuti bussijuht, öeldes, et bussirada on bussidele.