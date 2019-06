Video: prints Williami ja ta naise saatkonda kuulunud politseimootorrattur ajas vanamammi alla

Mootorrattur sõitis otsa sõiduteed ületada üritanud 83-aastasele Irene Mayorile, kes sai vaagnaluumurru ja vajas operatsiooni. Ta seisund on seni kriitiline.

William ja Catherine saatsid naisele haiglasse lilli ja vabanduskaardi, millel nad teatavad, et neil on kahju, et nii juhtus.