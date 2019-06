Galerii: Hiltoni hotellikett tähistas glamuurse peoga 100. aastapäeva

Pidustused leidsid aset The Able Butcher restoranis, kus esitleti Hiltoni kirevat ajalugu läbi spetsiaalse menüü ning meelelahutusprogrammi: õhtut saatis Uku Suviste, kes esitas Hiltoni ajalooga kaasas käinud muusikat.

«100. aastapäev on osa Hiltoni ajaloo kõige dünaamilisemast aastast. Hotellikett, kes tõi esimesena fuajeedesse konditsioneerid, lisas tubadesse telerid ning läks üle arvutipõhisele broneerimissüsteemile, on nüüd edukas 113 riigis rohkem kui 5700 ehitisega ja avab uue hotelli pea igapäevaselt,» ütleb Ligia Brasoveanu, Hilton Tallinn Park tegevjuht. «See on märkimisväärne hetk firmale, mis sai alguse 1919. aastal väikeses Cisco-nimelises linnas Texases, kui Conrad Hilton ostis oma esimese hotelli.»