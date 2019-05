PILDID KOHTUST: algas suur kohtuprotsess ärimees Zandi ja Lusti vahel

Zand esitas hagi Katrin Lusti ja AS All Media Eesti vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ning varalise ja mittevaralise kahju nõudes.

Samuti andis mees 2018. aasta jaanuaris videointervjuu Elu24le. I. J. Zand väitis Elu24le antud videointervjuus, et saatejuht Katrin Lust on manipuleerinud andmetega.

Zandi sõnul esitasid Lust ja TV3 ühe poole andmeid valikuliselt, jättes teise poole ehk tema argumendid ja seisukohad täiesti välja, sest need oleks muutnud kogu saates esitatud konstruktsiooni mõttetuks. «Nad ei tahtnud heast loost ja saatest loobuda, nii otsustati mind hävitada,» kirjeldab ärimees loo ilmumise tagamaid. «Katrin Lust on kuri naine,» hindab Zand telesaatejuhti. Vaata täispikka intervjuud SIIT!

Omapoolse intervjuu andis Elu24le toona ka Katrin Lust. Telesaatejuht jagas nördimust, et ärimees I. J. Zand on Elu24le antud intervjuus valetanud ning väänanud tema sõnu. Naine kinnitas, et on kupeldamise teemat oma saates käsitlenud heas usus ning andnud kõigile pooltele võimaluse oma seisukohad esitada. Vaata täispikka intervjuud SIIT!