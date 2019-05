Kes on kõige lühemat aega ametis olnud Eesti minister? Vastab Juku-Kalle Raid

Paljud meediaväljaanded tõid välja, et vaid kaks päeva ametis olnud Marti Kuusiku on kõige lühemat aega ametis olnud minister. Aga Juku-Kalle Raid sõnas, et see on ekslik informatsioon ning kõige lühemat aega ametis olnud minister teeb kõigile pika puuga ära.