Katrin Lust hakkas podcasti tegema! Avasaates üllatav külaline!

«Podcast on lahe ja mõtlesin, et väga tore oleks korra nädalas rääkida kellegiga kahekesi ja avameelselt... samas võtta see linti ja nii et kõik saavad minu jutuajamisest osa. Ma ei taha neid vestlusi pidada vastaspoolt rünnates, vaid rääkida avameelselt kõigest,» kommenteeris Katrin Lust taskuhäälingu tegemist.

«Esimene külaline Moonika Helme on mulle varasematest intervjuudest «Kuuuurijast» tuttav. Ta on naine, kes seisab truult Mart Helme selja taga naisena, kuid tal on maailma asjadest väga kindel arusaam. Nagu minulgi. Ja ta ei ole inimene, kes hakkab poliitkorrektselt asjadest rääkima, vaid räägib keerutamata,» lisas Lust.

Helle-Moonika Helme. FOTO: Tiit Blaat / Ekspress Meedia

«Esimeses saates rääkisime Moonikaga ajakirjanike sõnavabadusest ja sellest, et võib-olla poleks paha ERRi ajakirjanikke siiski pisut taltsutada. Loodan, et mu vestlused meeldivad ja luban et säilitan oma otsekohese ja avameelse oleku. Mul on väga hea meel, et saan teha saate kõrvalt Kuuuurija.ee veebi ja nüüd ja podcaste.»

«Tänapäeva online meedia kinnitab üha enam meie seas kanda ja nii pean minagi ajaga kaasas käima. Ja see mulle väga meeldib! Loodan, et kuulajatele meeldib ka!» sõnas Katrin Lust lõpetuseks.