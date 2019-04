Uuring: ajakirjanike avalik ründamine muudab ajakirjanduse kvaliteeti

Avalik halvustamine ja rünnak mõjutab naisi ja väiksema töökogemusega ajakirjanikke rohkem kui meesajakirjanikke. Ühtlasi järeldub Saksa teadlaste uuringust, et just naissoost ajakirjanikud hakkavad end teemade- ja sõnavalikul rohkem kammitsema kui mehed. Meessoost ajakirjanikud aga on need, kes taolistes avalikes häbistamistes näevad pigem professionaalset töövõitu.