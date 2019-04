Kolmeaastane poiss lukustas oma isa iPadi 2067. aastani

Väljaande New Yorker ajakirjanik ja mõttekoja Brookings Institution liige Evan Osnos jagas Twitteris temaga juhtunut ja küsis, kuidas pikaks ajaks lukustunud iPadi taaskäivitada, teatab cnn.com.

Mehe loost ilmnes, et tema kolmeaastane poeg sai ta iPadi kätte ja sisestas mitu korda vale salasõna, mille tagajärjel ta tahvelarvuti lukustus 2067. aastani.

«Minu kolmeaastane poeg lukustas mu iPadi. Mida ma tegema pean? Kas kellelgi on ideesid? iPadil oli kiri: «Proovi uuesti 25 536 442 minuti pärast»,» kirjutas ameeriklane.

Twitteri kasutajad kommenteerisid, et arvatavalt on Osnos siis juba pensionil ja ta saab vanadekodus uuesti iPadi kätte võtta.

Apple iPadid on sellised, et mida rohkem kordi vale salasõna sisestada, seda kauemaks ajaks need lukku lähevad.