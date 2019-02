Kim Kardashiani abikaasalt jõuludeks saadud luksuskorter on taas turul

USA räppar Kanye tegi megatehingu ning ostis abikaasale ülimalt eksklusiivse korteri Miami rannal asuvas kortermajas, mida tuntakse miljardäride rannapunkri nime all. Korter maksis üle 12,2 miljoni euro ning kingitus oli Kim Kardashiani jaoks täielik üllatus.

18-korruseline luksuskortermaja Faena House'i arhitekt on 83-aastane britt Norman Foster .

Allikad rääkisid Page Six'ile, et Kim ei olnud hirmkalli jõulukingituse peale eriti õnnelik ning palus korteri tagastada. See tähendab aga Ye'le pea 530 tuhande eurosest deposiidist ilma jäämist.

Kuuldavasti on West ka põhjendanud oma meelemuutust sellega, et korteri ostu ajal «lekkisid» sellest kuulujutud. Ometi käis mees korterit vaatamas kui teda paparatso jälitas ning tal oli ümber kaaskond ja filmimeeskond. Viimased isegi filmisid meest, kui räppar ookeani vaatega rõdul lepingu sõlmis.

Westi esindaja kommenteeris otsust: «Mitte ükski mainitutest pole põhjuseks ostust taganemiseks. Kui Kim ja Kanye esmakordselt koos Miamisse läksid, jumaldas Kim korterit. Kuid talle tundus siiski, et see polnud nende jaoks piisavalt privaatne. Nad otsivad praegu puhkusekodu, mis on eraldatud ning pakub neile perena privaatsust.»