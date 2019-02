Viimane osa! Palja Porgandi seiklused Itaalias saavad täna meeleoluka lõpu

Mõnusast rannaliival peesitamisest ei pruugi täna midagi välja tulla, sest muidu alati rüütellik Roomet on Merilini hämmastuseks jätnud maha kõige olulisema osa rannavarustusest. Õnneks on kaasas hea füüsiline ettevalmistus, sest noormehe vettehüpped lahutavad hästi nii tema printsessi kui kohalike fännide meelt. Noorte esimene suur romantiline seiklus on jõudnud lõpule ja aeg on seiklus kokku võtta.