Galerii: Nublu ikooniline prillimood on jõudnud ka suurele moelavale

Madridi moenädal on suurim platvorm disaineritele, et saada jalg rahvusvahelise moemaailma ukse vahele. Viie päeva jooksul esitavad mitmed prestiižsed brändi oma uusi kollektsioone publikule ning näitavad moe uusi suundi. Üks suurimateks eesmärkideks on eksportida Hispaania moedisaini ka väljaspoole, kirjutab Hispaania ametlik turismi sait.