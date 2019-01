Video: Koolidirektorist sai uus netisensatsioon, sest tiris lapsed telefonidest välja ja õpetas neile selgeks ägeda tantsukava

Igal hommikul tantsib 40-aastane Xi Guan algkooli direktor Zhang Pengfei 700 õpilasega mänguväljakul ideaalselt sünkroonis tantsukava nimega «Ghost shuffle». See on tants, milles on kombineeritud kaasaegse jazz-i sammud ning käteliigutused.

Koolijuht arvas, et lõbus ja energiline treeningkava julgustab õpilasi olema rohkem aktiivne, selle asemel, et nad telefonide külge kleebitud oleksid.

Kooli pooletunnine tantsukava on asendatud valitsuse poolt kehtestatud võimlemiskavaga, mis on igas Hiina algkoolis kohustuslik juba aastast 1951. See range kava sisaldab endas venitamist, hüppamist ja selle eesmärgiks on parandada tugevust, kiirust ja painduvust.

«Ma tundsin, et vajasime muudatusi, sest õpilased on kaotanud huvi ettekirjutatud võimlemiskava vastu,» ütles koolidirektor Zhang Souther Metropolis Newsile.

Direktor ütles, et nägi eelmisel suvel avalikul väljakul tantsukava järgi rühma inimesi liikumas ning otsustas selle iseseisvalt ära õppida.