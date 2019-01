Hensugusta on meelitatud: tegu on ametlikult Eesti esimese saatega, mille vastu on esitatud petitsioon

Nimelt hakkas keegi Laurits Hiie allkirju koguma, et «Hensugusta SHOW» eetrist maha võetakse. Agar televaataja jagab petitsiooni Facebooki grupis «Eestlaste kolmnurk».

Hensugusta reageeris: see on ametlikult Eesti esimene saade, mille vastu on petitsioon algatatud!