GALERII: legendaarse muusiku Gunnar Grapsi 15. mälestuskontsert

Iga tulihingelise rokisõbra auasjaks on käia Gunnar Grapsi sünnipäeval, mis on kujunenud traditsiooniliseks, kuid samas ainulaadseks muusikaürituseks.

Kõigil, kelle hinge on raudmehe muusika puudutanud, oli võimalus klubis laulda ansamblitega võidu Grapsi «Raudmeest», «Valgust» ja teisi igaveseks mällu talletunud lugusid.

«Loodame, et ka sel aastal peetakse vanameistrit sama agaralt meeles nagu eelnevatelgi,» ütles ürituse üks korraldaja Margus Pilt ning lisas, et kontserdi toimumise asukohavalik langes klubile Factory, kuna sellegi klubi laval on ohtralt rock-artiste nähtud ning kontserdikohana peaks külastajatele väärikat vaheldust pakkuma.