Sotsiaalmeedias ilgutakse: Melania Trumpi punased jõulukuused on nagu teenijannad sarjast «The Handsmaid’s Tale»

Twitteri kasutajate arvates meenutab Valge Maja punaste kunstkuuskede rivi stseene sarjast «The Handsmaid’s Tale», mis räägib tuleviku totalitaarses, meeste juhitud ühiskonnas elavatest naistest, kes on sünnitusorjad.

Kunstkuuskede vahel kõnidv Melania Trump on aga nagu selles sarjas teenijannade ülevaataja Lydia.

Sari põhineb Kanada kirjaniku Margaret Atwoodi samanimelisel raamatul, mille tegevus toimub Gileadi nimelises kohas ja mille peategelane on üks teenijannadest, Offred.

Peategelane kandis enne vangistamist nime June Osborne, ta oli abielus ja tal oli tütar. Ta üritas oma perega USAst Kanadasse põgeneda, kuid totalitaarse režiimi kehtestajad vangistasid ta, kuna ta on fertiilses eas.

Nende teenijannade elu eesmärgiks on sünnitada juhtide viljatutele naistele lapsi ehk nad on «sünnitusmasinad».

Teenijannad on riietatud nagu nunnad, nad kannavad punaseid kleite-mantleid ja valgeid tanusid.

Ta lisas fototöötluse abil proua Trumpi ühele kuusele sarja peaosalist Offredi mängiva Elisabeth Mossi foto. Samuti on kuuskedele fotošopitud teenijannade tanusid.

Punaste kuuskede koha kirjutati veel, et tegemist on firma Tampax uudistootega, pühade ajal kasutamiseks sobivate tampoonidega.

«Elame 21. sajandil, mil kõigil on õigus kaunistada oma kodu nii, nagu tahab. Minu arvates on punased kuused suurepärased. Need pakuvad silmailu nii meile kui meie külalistele,» selgitas USA esileedi.