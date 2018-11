MIS ON NEIST SAANUD? Tüdrukutebändi The Pussycat Dolls'i tüllli läinud nukud ponnistavad üksinda edasi

2012. aastal teatas Sutta, et on lahkunud Hollywood Records'ist ning töötab RedOne käe all ning andis lootust, et uus aasta toob ka uut muusikat. Fännid ei pidanud palju ootama ning 2013. aasta veebruaris avaldas ta uue singli «Again».

Mõned järgmised aastad tegeles Sutta aktiivselt laulmisega ning taaskord vallutas tantsumuusika edetabeleid lauluga «Gonna Get U». 2016. aastal avaldas ta singli nimega «Forever», millest sai tema kõige edukam singel soolokarjääri jooksul.

Samal aastal avaldas Sutta oma teise sooloalbumi «Feline Resurrection» koostöös Premier League Music'uga.

Veidi rohkem kui nädala aega tagasi kuulutas ta Instagramis, et on kihlunud oma poissõbra Mikey Marquartiga.

Jessica Sutta Peggy Albrecht Friendly House'i 2018 auhindade galal . FOTO: O'Connor/AFF-USA.com / AFF/PA Images

Ashley Roberts (37)

Peale bändist lahkumist, reisis Roberts pikalt mööda maailma ning järgis India guru Amma õpetusi. Samuti osales ta mitmetest tantsu- ning näitlemiskursustest.

2012. aastal avaldas Roberts esimese soolosingli «Yesterday». Sama aasta lõpus teatas ta, et osaleb Briti tõsielusarjas «I'm a Celebrity...Get Me Put of Here!». Saate teine koht tõi talle Suurbritannias suure kuulsuse ning hiljem alustas ta seal oma soolokarjääri. 2014. aastal avaldas ta debüütalbumi «Butterfly Effect».

Roberts on kaasta teinud ka mitmetes teistes telesarjades, näiteks «Into the Wild» ja olnud žüriiliige saadetes «Dancing on Ice» ja «Let it Shine». Tänavu augustis teatas Roberts, et võtab osa saatest «Strictly Come Dancing».

Ashley Roberts ITV Palooza galal 2018. FOTO: Ian West / PA Wire/PA Images

Kimberly Wyatt (36)

Juba 2009. aastal väitis Wyatt, et töötab sooloalbumi kallal, kuid tänaseni pole plaat ilmavalgust näinud.

2010. aastal sai temast üks kolmest žüriiliikmetest saates «Go To Dance» ning sama aasta oktoobris sai teda näha Ameerika «Live to Dance» kohtunike laua taga.

Aasta hiljem ühendas Wyatt jõud endise Jupiter Rising liikme Spencer Nezey'ga ning üheskoos loodi ansambli Her Majesty & the Wolves. Nende album «111» avaldati Suurbritannias 11. juulil 2011.

2015. aastast alates promob ta Suurbritannias naiste ning tüdrukute seas tervislikku elustiili läbi tantsu. Wyatt Praegu tegeleb aktiivselt tantsimisega ning õpetab Londonis «Bring Your Heels» õpitubades.