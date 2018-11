Tänamatuks hooraks sõimamine ja nüpeldamine padjaga: eestlanna Mareli Miniuti ahistamisloos pudeneb uusi detaile

TMZ vahendab ka, et Mareli sõnul polevat see esimene kord olnud, mil Avenatti naisterahva kallal vägivalda tarvitas. Mareli sõnul juhtus see esimest korda veebruaris, kui mees ta samuti korterist välja viskas, nii, et naine lõi pea vastu naabri ust ära. Samuti loopis mees teda kingadega.