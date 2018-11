Sadistlik sekt karistas oma liiget haiglasel moel

Kahe lapse isa Jimmy Prout kannatas seksti all julma vägivalda. Ta oli ühel hetkel juba niivõrd ülepeakaela sees, et sektist väljasaamiseks pöördus ta sotsiaalmeedias oma tuttavate poole. Ta avaldas Facebookis pildi oma sinikaid täis kehast, et näidata, kui tõsine tema olukord on, kirjutab The Sun.