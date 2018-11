Vanus on vaid number! Iluduskonkursil otsitakse Eesti kõige ilusamat vanaema

Esmakordselt toimub Eestis iluduskonkurss, mis on mõeldud just vanaemadele. Võistlusele Grandma Universe Estonia 2019 oodatakse osalema naisterahvaid, kellel on juba lapselapsed või vanust üle 50 eluaasta. Kaks võitjat saavad võimaluse esindada Eestit rahvusvahelisel iluduskonkursil Grandma Universe 2019. Rahvusvaheline konkurss toimub jaanuaris Bulgaarias.

Konkursi eesmärk on murda kuvandit, et iluduskonkursid on ainult sihvakate jalgadega noorte modellide pärusmaa. Angel Models Agency on võtnud eesmärgiks tõestada tervele maailmale, et Eesti naisterahvad on ilusad ja võluvad ka siis, kui neil on juba lapselapsed. Osavõtt kohalikul konkursil on tasuta.