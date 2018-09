VIDEO: Naera pooleks! Irvhamba dubleeritud klipp võtab ideaalselt kokku, kuidas välismaalased eestlasi näevad

Videole «Hispaania saunalisest» on lisatud tiitrid, justkui klipis nähtav härra räägiks oma seiklustest Eestis. Jutt algab üsna tõsiselt, kus mees saatejuhile seletab, et sattus Euroopa põhjaossa, siis Tallinnasse ja lõpuks Tartusse, kus teda ülima sõbralikkusega vastu võeti ning eestlaste kommete kohaselt kostitati. See pakub mehele aga nii palju nalja, et vaevu läbi naerupisarate rääkida saab.