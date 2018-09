Liiga vähe ruumi ja Nublut või liiga palju vallalisi? Vallaliste Peo külastajad kehva korralduse pärast marus

Toimetusele laekunud vihje kohaselt oli eile klubis Laev toimunud ülipopulaarse üritustesarja «Vallaliste Pidu» korraldus sel korral üks kehvemaid. Probleemiks olla ülerahvastatusest ja ruumipuudusest tekkinud kannatamatult pikad järjekorrad nii klubi ukse taha, lava ette tunglemisel ning baari- ja wc juurde.

Kuigi juba ürituse Facebooki event'i juures kirjutasid korraldajad, et peole pääsevad vaid need, kes esimesena kohale jõuavad ja pileti soetavad, on rahvas endiselt marus. Väidetavalt jätkati piletite müümisega ka pärast seda kui oli silmnähtavalt märgata, et ruumi palju vähem kui soovijaid.

Facebooki kasutaja Karin kirjutas ürituse alla tagasisideks: «Klubi Laev! Ma tahaks olla hea, aga. Kahjuks paistab vaid ahnus. Te ju teadsite, mis huvi selle ürituse vastu on. Te teadsite, palju pileteid te müünud olete ja te teadsite, et te ei kanna seda välja. Ja ometi te jätkasite müüki. Ei ole mõtet hakata rääkima, et see pole Nublu kontsert, kui te teate (ja meie ka), et tegelikut tuli suurem osa rahvast teda kaema ja see osutus vōimatuks, sest polnud mingit varianti «hoonesse» mahtuda. Vōimatu oli ka wc-sse pääs, sest neid polnud selle massi peale piisavalt ja (ja ilma valehäbita) alkoholi ost. See oli masendav ainult järjekordades seismise üritus. Kui te teate, et teie kasvuhoone ei kanna välja, ärge võtke ette!»

Elu24 reporterile kommentaare andnud üritusel osalenud Pille kinnitab, et kuigi temal õnnestus peole pääseda, jäi pool sõpruskonda järjekorda toppama ning Nublut fännati viieliikmelise seltskonna asemel vaid sõbrannaga kahekesi: «Minu teada nad ütlesid mu sõpradele piletimüügis, et rohkem ei mahu ja kahjuks on hiljaks jäädud, aga kui kursusekaaslased veelgi hiljem saabusid, said nemad ikkagi sisse. Kontsert oli siis muidugi läbi.»

«Oli küll palju rahvast, aga ma ei ütleks, et see mõnest reedeõhtusest populaarsest Tallinna kohast väga palju erineks, minu meelest teevad mõned lihtsalt üleliigset draamat. Pidu oli populaarne ja hea. Kui kitsas on võib Reval Cafesse minna,» kirjeldab kogemust Pille.

Mäletatavasti tekitas Nublu kontsert poolenisti kaose ka Saaremaal, kus lisaks uksetagustele ja praamijärjekordadele halb korraldus mitme noore külastaja heaolu ja väidetavalt ka elu ohtu pani. Liigselt rahvast täis ruumis pressisid agaramad tagasihoidlikumad lihtsalt füüsiliselt kokku, nõnda, et isegi hingata enam ei saanud. Lisaks nurisesid paljud, et makstud pileti eest ei jõutud õigeks ajaks isegi esinejat vaatama.



Viimati Club Hollywoodis megakontserdi andnud Nublu jättis ka tol korral hulga huvilisi uksetaha, kui ülerahvastuse tõttu piletite müük ja inimeste sissepääs peatati.