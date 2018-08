Legendaarse telearsti Dr Gregory House'i vastus küsimusele, miks ta hakkas arstiks

Kuid paljusid televaatajaid on vaevanud küsimus, et kui Dr Greg House'ile ei meeldi inimesed ning arvab, et nad kõik valetavad, siis miks üldse hakata arstiks? Teadusmaailmas on ju mitmeid valdkondi, kus House'i vaimsete võimetega inimene oleks edukas olnud.

Hugh Laurie võtteplatsil. FOTO: Internet

Aga küsimusele, miks ta hakkas arstiks, vastas mees kolmanda hooaja seitsmendas episoodis, mis kandis pealkirja «Son of Coma Guy». Selles episoodis äratas House ravimite abil kümme aastat vegetatiivses seisundis olnud mehe, kelle käest arst tahtis kuulda natuke perekonna meditsiinilist ajalugu, et koomas olnud patsiendi poega ravida. Sellest ka peakiri. Kuid selle asemel, et House'i jaoks asjad lihtsaks teha, soovis koomast äratatud mees, Gabe, hoopis oma lemmikrestorani külastada ning keeldus olevamast abivalmis. House mõtleski siis välja mängu, kus hakkas Gabe'iga kordamööda teineteiselt küsimusi küsima, et mehe jaoks protsess huvitavaks teha ja House saaks info, mida ta vajab. Kuigi episoodi seisukohalt oli tähtis see, mida koomast äratatud mees House'ile räägib, olid televaatajate pilgud järgneva ühe minuti ja 20 sekundi jooksul naelutatud ekraanile, et kuulda, kuidas House vastab Gabe'i esitatud küsimusele: miks sa hakkasid arstiks?

Dr. House vastas: «Kui ma olin 14, oli mu isa Jaapanis komandeeringus. Ma läksin ühe koolikaaslasega ronima. Ta kukkus, sai viga ja ma pidin ta haiglasse viima. Me sisenesime haiglasse valest uksest ning möödusime ühest mehest. Ta oli koristaja. Mu sõbral tekkis infektsioon ja arstid ei teadnud, mida teha. Ja siis nad tõid sisse ... selle koristaja. Ta oli arst ja ka buraku, üks Jaapani puudutamatutest. Tema esivanemad olid lihunikud ja hauakaevajad. See tüüp, ta teadis, et ta ei olnud teiste poolt aktsepteeritud, ta isegi ei püüdnud seda olla. Ta ei riietunud kenasti. Ta ei püüdnud olla nagu nemad. Inimesed selles kohas arvasid, et tal ei ole pakkuda mitte midagi, mida nemad tahavad. Välja arvatud, siis kui nad teda vajavad. Sest tal oli õigus. See tähendas, et mitte miski muu ei olnud oluline. Nad pidid teda kuulda võtma.»

Hugh Laurie hittseriaalis «House» FOTO: AP / Scanpix