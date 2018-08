Soome president näitas esmakordselt enda pisipoega

Lapse ema on Jenni Haukio. 70-aastane Niinistö ja Haukio abiellusid 2009. aastal.

Esimesest abielust on Niinistöl juba kaks täiskasvanud poega. Jenni Haukiole oli täna esimene kord laps ilmale tuua.

Presidendipaar rääkis mullu sügisel, et nad on ühist last juba aastaid oodanud.