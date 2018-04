Soome presidendi poeg sai korraliku soome nime

2. veebruaril 2018 Helsingi Naistekliinikus sündinud laps sai kolmanda eesnime Väinämö oma isa, 69-aastase Sauli Niinistö järgi, kelle teine eesnimi see on.

«Väinämö tuli minult ja see on eeposlik, Veli on Soomes levinud eesnimi ja Aaro on soome meeste traditsiooniline nimi. Mulle tuleb selle nimega meelde geograaf ja luuletaja Aaro Hellaakoski,» teatas Niinistö.