Palju õnne! Soome presidendi perre sündis poisslaps

Presidendi kantselei teatel on lapse tervis normaalne, vahendab Iltalehti .

Esimesest abielust on Niinistöl juba kaks täiskasvanud poega. Jenni Haukiole oli täna esimene kord laps ilmale tuua.

Presidendipaar rääkis mullu sügisel, et nad on ühist last juba aastaid oodanud.