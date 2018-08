Nublu kontsert tekitas Saaremaal täieliku kaose. Hullunud fännid ootasid 2,5 tundi järjekorras ja panid nooremate külastajate elu ohtu: kaotasin kontrolli, ega saanud enam hingata

Nii nagu ikka suurte ürituste korral, oli ka sel korral paratamatu, et praamijärjekorrad Saaremaale ja tagasi olid meeletult pikad. Selle olukorraga on enamus tihedalt saare ja mandri vahet liiklevad inimesed harjunud.

Olukord väljus kontrolli alt Kuressaares, kohaliku ülimenuka ööklubi Diva ruumides ja ukse taga, kuhu oodati esinema räppar Nublut, kus külastajate andmetel tuli peosaali pääsemiseks 2,5 h järjekorras oodata. Pidu oli avatud ka üle 16-aastastele noortele. Ukse taga oodanud ning 8 euro eest pileti soetanud Eiko (nimi muudetud) rääkis Elu24 reporterile, et järjekord oli nii pikk, et selleks ajaks kui ta saali siseneda sai oli artist juba lõpetanud. Eiko tuttavatel õnnestus veidi varem sisse saada, kuid ka neil õnnestus Nublut laval näha vaid mõned minutid.

Lisaks tekitas täiskasvanud külastajates ebamugavust, et täisealiste jaoks polnud eraldi ala nii nagu see varasemalt olnud oli. «Laste nina all alkoholi tarbida oli väga ebamugav ja ega tegelikult eriti nautida ei saanud, sest paljud alaealised olid purupurjus. Keegi ei takistanud neid, ega kutsunud korrale, laaberdasid ja trügisid omavahel.»

Pidu külastanud 19-aastane Eleri sattus klubis vägagi täbarasse olukorda, kui tema hinnangul umbes 25-aastased mehed-naised nii kõvasti trügisid, et endast nooremad lihtsalt kokku pressisid: «Ma kaotasin kontrolli, ega saanud enam hingata,» rääkis ta ning lisas, et palvele tagasi tõmmata keegi ei reageerinud ja lihtsalt suruti edasi. «Lõpuks aitas mind sealt üks neiu sealt välja, tal läks väga palju jõudu selleks vaja. Pakuti, et kiirabi kutsuda..» Õnneks suutis neiu värskes õhus hingamise kontrolli alla saada ning praeguseks on enesetunne taastunud.

Klubi Diva esindaja kinnitab, et pikad järjekorrad tekkisid seetõttu, et soovijaid oli väga palju, kuid pileteid müüdi täpselt nii palju, et töötajad suudaksid majas kõike kontrolli all hoida. Et pileteid peole sai soetada vaid klubi eest elavast järjekorrast ei vasta esindaja sõnul tõele väide, et pileti ostnud külastajad uksest õigel ajal sisse ei pääsenud.

Facebooki loodud üritus oli märkinud ennaks «minevaks» 858 inimest ning «huvitatuks» veel 386. Klubi esindaja ei soovinud avaldada müüdud piletite arvu. «Peole pääses täpselt nii palju rahvast nagu olime oodanud. Ülejäänud jäid ukse taha ja seda just sees olevate klientide turvalisuse tagamiseks,» sõnas esindaja.

Külastajate sõnul oleks olukorda olnud võimalik parandada, kui korraldajad oleksid esineja veidi hiljem lavale saatunud, müüdud piletite arvu piiranud ning alaealised ja täiskasvanud eraldi alade abil lahus hoidnud. «Rohkem turvamehi, korrastatud järjekord, piirded,» sõnas Eleri. Lisades, et kindlasti olid ka fännid ise väga agressiivsed, kes ei hoolinud ei enda ega teiste inimeste turvalisusest.