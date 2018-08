Briti lennufirma stjuuardess sai internetivideos oma sukkade eemaldamise ja nuusutamise eest töökeelu

Stjuuardessivormis naine peab kaameraga kelmikat monoloogi, eemaldab sukad ning nuusutab neid, justkui täidaks videos kellegi varasemat palvet. «Ma ei olnud kindel, milliseid kingi sa tahaksid, et ma nuusutan, seega on mul siin lausa kaks paari,» sõnab ta kingi üles tõstes.

Lisaks ütleb ta sukki eemaldades, et on kandnud neid terve päeva, ilma aluspesuta. Nööbib pluusikrae lahti ja puhub kaamerasse suudluse.



Kuigi kõnealuse naise motivatsioon video tegemiseks on veel selgusetu, arvatakse, et tegemist võib olla fetisheid propageeriva lehekülje jaoks filmitud klipiga, või plaanis naine müüa oma sukki ja kingi. Vormiriiete osad, eriti fetishitega soetud riideesemed, nagu aluspesu, sukad ja kingad võivad internetis päris kena kopika kokku tuua.