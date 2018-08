Plaadikeeutajate isafiguur ja eeskuju David Guetta on elektroonilise tantsumuusika maailma särav täht, kelle hitid on kõlanud igal mandril. Neljanda Weekendi teisele päevale lõpupaugu andnud Prantsuse DJ, keda peetakse üheks maailma parimaks muusikaprodutsendiks ja plaadikeerutajaks, meelitas südaööl liivale tänavuse Weekendi suurima publiku. Energiast pulbitsev 50aastane Guetta on tuntud oma pikkade etteastete ja lisalugudega. Ja ega legend Eesti publikutki halvemini kostitanud.