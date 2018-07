Thomas Markle: Meghani elu oleks lihtsam kui ma oleksin surnud

74-aastane Thomas, kellel on probleemid südamega, tegi need kommentaarid nädal enne Meghani 37. sünnipäeva, vahendas Metro.

Thomas rääkis ka suhete lagunemist nii kuningliku perekonna kui Meghaniga pärast seda, kui ta tegi võltsid paparatso pildid Mehhikos, mille eest talle maksti suur summa raha. Thomas on viimastel kuudel andnud mitmeid intervjuusid, kus ta on rääkinud enda suhtest Meghani ja oma uue väimehe prints Harryga.

Thomas rääkis: «Võib-olla oleks Meghanile parem kui ma sureksin. Kõik tunneksid talle sellepärast kaasa. Aga ma loodan, et me suudame ära leppida. Ma ei tahaks surra enne kui ma saan Meghaniga uuesti rääkida.»

Meghan ja Harry FOTO: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

Thomas Markle pidid 19. mail Windsori lossis toimunud pulmas Meghani altari ette viima, kuid otsustas sellest loobuda pärast võltside paparatosepiltide järel saabunud kriitikale. Pärast seda on tal enda armastatud «oakaunaga» (hüüdnimi, mille ta Meghanile lapsepõlves andis) olnud väga distantseeritud läbisaamine.

Thomas ütles: «Ma olen väga solvunud, et ta on mind täielikult oma elust välja lõiganud. Mul oli kunagi telefoninumber ja number sõnumite saatmiseks tema abilistele palees, aga pärast seda, kui ma kritiseerisin kuninglikku peret selles, et nad muudavad Meghanit, on nad mind välja lõiganud.» Thomas väitis ka, et Meghani endine number enam ei tööta ja tal ei ole võimalik tütrega enam ühendust võtta.

Thomas Markle FOTO: BRWES / Rachpoot/MEGA/Scanpix

Kuigi Thomas väitis, et tal on soov Meghaniga ära leppida, siis jätkus tal kuningliku pere osas lisakriitikat. «Nad on nagu Monty Pyhtoni sketš. Ütle midagi kuningliku pere kohta halvasti ning nad topivad endale sõrmed kõrva, katavad enda silmad ning tõmbavad kardinad ette. Nad ei taha sellest midagi kuulda,» rääkis Thomas.