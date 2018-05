TMZ: Meghan Markle’i isa ei osale kuninglikus pulmas

Lisaks teatasid mitmed väljaanded, et Markle tegi koostööd kõmufotograafiga, kellele ta poseeris ja fotograaf müüs temast kui pruudi isast tehtud fotosid mitmetele meediaväljaannetele. Väidetavalt teenis Thomas Markle lavastatud fotodega 135 000 dollarit.

Thomas Markle küll vabandas fotode pärast, kuid arvatake, et need on lisaks haigusel veel üheks põhjuseks, miks ta Ühendkuningriiki pulma ei lähe.