Skandaal enne kuninglikku pulma! Meghani isa teenis kõmufotograafi abil kena summa

Enne pulma lahvatas skandaal, kuna Meghan Markle’i isa Thomas Markle tegi koostööd Los Angelese paparatso Jeff Rayneriga, kes tegi temast lavastatud fotod, mida müüs erinevatele väljaannetele, teatab Daily Mail.

Thomas Markle FOTO: BRWES / Rachpoot/MEGA/Scanpix

Kõmufotograaf jäädvustas 73-aastast Thomas Markle’it erinevates olukordades, näiteks ta kodukohas Mehhikos Rosaritos internetikohvikus, kus ta vaatab internetis fotosid ja videoid oma tütrest ja prints Harryst. Veel oli Thomas Markle’it näha ostmas raamatut, mis räägib Briti ajaloost ja lossidest ning ajakirju, kus ta tütar on esikaanel ning tegemas Ühendkuningriiki reisimise eelselt vajalikke sisseoste.

USA meedia teatel teenis Thomas Markle temast tehtud fotodega 135 000 dollarit (113 000 eurot), kinnitades samas, et talle ei meeldi, et kõmufotograafid teda pidevalt jälgivad.

Thomas Markle FOTO: BRWES / Rachpoot/MEGA/Scanpix

Nii USA kui Briti meedia teatasid varem, et Meghani isale ei meeldi avalikkuses olla, kuid nüüdse paljastuse valguses näib see mees käituvat väidetule vastupidiselt.

Daly Maili andmetel edastas Briti kuningakoda vaid vaid mõned tunnid enne seda paljastust avalduse, milles paluti meedial Thomas Markle rahule jätta.

Mirrori teatel sõnas Thomas Markle, et tal on juhtunu pärast häbi ja ta vabandab nii Meghani, Harry kui Briti kuningliku suguvõsa ja oma perekonna ees.

Thomas Markle’i poeg Thomas Markle Jr ja tütar Samantha Markle teatasid, et osaliselt on nemad juhtunus süüdi, et nad isa tegevust ei kontrollinud. Thomas Jr on Meghani poolvend ja Samantha ta poolõde.

Thomas Markle Jr ja ta elukaaslane Darlene Blount FOTO: JCTAR / John Chapple / JohnChapple.com / MEGA/Scanpix

Thomas Jr ja Samantha Markle lisasid, et nende pere ei ole harjunud avalikkuses olema ja kõigi nende jaoks on see uus kogemus, ka isa jaoks, kes ei oska meediaga ümber käia.

Samantha Markle FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Markle’ite perekonna sõbra sõnul kasutas kõmufotograaf Thomas Markle’it ära, jättes mulje, et mees ise tahtis end fotode abil reklaamida.

«Thomasel on häbi, et selline lugu juhtus. Ta läheb oma tütre pulma ja kohtub kuningliku pere liikmetega, kuid nüüd on talle see keerulisem kui varem. Inimesed võivadki teda pidada oma tütre pulma pealt kasulõikajaks,» lisas sõber.

Veel ei ole teada, kes Meghan Markle’i 19. mail Windsori lossi St. George’i kabelis altari ette viib. Väidetavalt valis Markle selleks oma isa, kuid nüüdse skandaali valguses ei ole see enam kindel.

Meghan Markle FOTO: JWMAL2 / MEGA/Scanpix