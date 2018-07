TOP 10: need Eesti staarid on võtnud verinoored kallimad ja tõestavad, et vanus on pelgalt number

Tanel Padar ja Lauren Villmann

Vanusevahe: 16 aastat

Tanel Padar ((37) ilmus eelmisel aastal avalikkuse ette uue noore kaaslannaga. Laureni näol on muudsk leidnud endale õnne ja elupartneri. Eelmisel kuul puhkusereisil olles palus Tanel kauni kallima kätt ning Laurenist sai Taneli kihlatu. Oma rõõmu ja kiindumust kauni neiu suhtes väljendab mees igal sammul ning pärast mitmeid tormilisi möödunud suhteid näib ta olevat leidnud suure rahu ja armastuse. Juurateaduskonna lõpetanud Lauren on tark ja ilus ning vanusevahe ei ole õnneliku paari jaoks mingi probleem.

Grete Klein ja Ergo Kuld

Vanusevahe: 13 aastat

Kaunis tele- ja seltskonnastaar Grete Klein üllatas eelmisel aastal, kui avaldas, et tema südame on võitnud teleprodutsent Ergo Kuld. Gretes tärkas uue suhtega justkui uus hingamine ning ainuüksi sotsiaalmeediapostitustest kiirgab naisest suur õnn ja rahulolu. Üheskoos on võetud ette hulgaliselt reise eksootilistesse paikadesse ning külastatud mitmeid suursündmusi - näiteks Eurovisioon. Kuid ka argipäeval naudib paar teineteise lähedust ja rõõmu koosolemisest.

Elina Nechayeva ja David Pärnamets

Vanusevahe: 15 aastat

Elina Nechayeva ja David Pärnamets. FOTO: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS



Imekaunis lauljanna Elina Nechayeva sattus suure avalikkuse kriitika alla, kes tema ja Davidi suhtes kuuldes sõna otsustasid võtta. Elina on igas avalikkuse ees antud intervjuus, kus tema ja kallima kohta uurinud viisakalt märku andnud, et on õnnelik ning tema ja Davidi suhe kuulubki vaid neile, ega ole avalikuks kommenteerimiseks. Tänavu Eestit Eurovisioonil esindanud Elina tegi Eurokülas viibides avalikuks, et oli lähiajal kihlunud ning ettepanek tuli privaatsel ja romantilisel hetkel, mis mõlemi jaoks väga palju tähendas.

Kogu Eurovisioonimöllu vältel oli David truult oma kaasa kõrval, hoolitses tema heaolu ja ka palju furoori tekitanud esinemiskleidi trantspordi eest. Oma sotsiaalmeediast hoiab Elina oma kallima eemal, kui kõigil avalikel koosviibimistel on tajutav vastaikkune suur austus ja sümpaatia.

Allar Jõks ja Heidi Vilu

Vanusevahe: 16 aastat

Allar Jõks ja Heidi Vilu. FOTO: Erlend Staub / Erlend Staub/Scanpix Baltics



Jurist ja poliitik Allar Jõksi kaasa on Loodusmuuseumi direktor Heidi Vilu. Üheskoos moodustatakse tõeline powercouple! Avalikkuse ees märgati paari juba 2011. aastal. Kuigi Allar on ajakirjandusele antud intervjuudes lubanud kauni kallima kosida, pole see siiani juhtunud. Allar Jõks oli viimatistel presidendivalimistel tugev kandidaat, seega oli Heidi väga lähedal saamaks uueks presidendiprouaks. Eelmisest kooselust on Allaril kaks last. Poeg Jonatani, kasvatas mees abikaasa töökohustuste täitmise ajal välismaal kasvatama üksinda.