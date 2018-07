Surfilaager täis hoos: vaata, millised kuumad kehad juba oma koha päikese all leidnud on

Meeleolukas elustiilifestival Surfilaager on seni pakkunud külastajatele eriti kuuma Eesimaa suve ning uhket Brasiilia trummisõud. Veel on oodata erinevaid sportlikke võistluseid, loenguid ja esinevad sellised eestimaised lemmikud Metsakutsu, Gram of Fun, Sibyl Vane, GüütteÖÖ.