VAHUR JOA INTERVJUU: südamlik Sünne Valtri avaldab, miks ta pikalt isaga ei rääkinud ja miks ta kunagi laulmisest loobus

Kui tihti te kokku saate?

Füüsiliselt näeme me umbes kuus korda aastas. Õde käib veel koolis ka peale tööd ja ei olegi aega. Meil kõigil ju omad pered, tööd ja tegemised. Kuid sellel ei ole absoluutselt vahet, kui tihti me näeme, taasnägemise rõõm on suur ja tihti ei meenugi, et mitu kuud vahepeal möödunud on.

Sünne Valtri FOTO: Liis Treimann

Kes olid sinu iidolid ja eeskujud, kui sa üles kasvasid?

Ikka ainult ja ainult lauljad. Minu ristiema oli kunagi niivõrd tark naine, et ta kinkis mulle Tina Turneri ja Whitney Houstoni kasseti. Ja kui ma esimest korda elus Whitney Houstoni kassetti vaatasin, siis ma mõtlesin, et mis asi see veel on. Ma olin siis hästi noor. Mul ei olnud seda ka kuskil mängida, aga siis ma sain jõuludeks pleieri koos nunnude kõrvaklappidega. See aeg muutis minu jaoks kõik, ma ainult kuulasin ja kuulasin ja üha rohkem ma sellesse maailma ära armusin. Siis ma vendusingi, et see ongi see, mida ma teha tahan. Üksi kodus olles karjusin ma ikka täiest kõrist laule kaasa. Ema ostis mulle hiljem ka muusikakeskuse, millele sai ka mikrofoni ühendada. Sellel oli karaokeprogramm ning ma laulsin seal ikka nii hingest, et tihti oli mul õhtuks hääl ära.

Mis on sinu kõige parem omadus?

Ma arvan, et inimeste mõistmine. Ma ei mõista mitte ühtegi inimest hukka sõnade või tegude pärast. Ma tahan teada, mis seal taga on. Ma toon näite. Kui keegi sõidab maanteel 90 alas 70ga, siis enamik inimesi kirub, annab signaali või teeb imelikke möödasõite jne. Mina ikka mõtlen, miks see nii on, miks see inimene sõidab aeglaselt. Võib-olla on roolis eakas inimene või on vahtraleht või hoopis õppesõidu auto. Alati on mingid põhjused, miks inimesed midagi teevad.

Mul on kahju kuulda, kuidas inimesed esimese asjana kohe ründavad, nt vaata, miks ta selline on ja vaata, mis tal seljas on jne. Sa ju ei tea inimese võimalusi. Mind ajab isiklikult natuke vihale see, et paljud arvavad kohe, et nad on kõik kõige targemad ja nende arvamus on kivisse raiutud – ei ole. Kõik teised teavad sinu asju alati kõige paremini.

Mis on sinu kõige halvem omadus?

Kärsitus. Ma üritan ennast talitseda, et kõiki asju ikka ei saa kohe, aga tore oleks, kui see tuleks tunni aja jooksul. Mul on sellega natuke probleeme jah. Aga olen ajaga ennast veidi muuta suutnud.

Kas on keegi seda välja ka toonud sinu jaoks?