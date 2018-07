Beebiuudist kinnitas Postimehele peaministri büroo juht Tanel Kiik, lisades, et Ratased on perelisa üle rõõmsad. Ratas ütles ERR-ile, et perelisa on oodata septembri alguses. Kas tulemas on poiss või tüdruk, soovis peaminister esialgu enda teada jätta.