The Multinektar Boys on frontman Loida sõnul pidevast meediatähelepanust juba väsinud, kuid kütavad edasi. Ka erapidudel on neil rakse käia, sest nad on tänu uuele filmiprojektile alailma kaamerate silma all. «Inimesed matustele ja peidele meid enam esinema ei kutsu, kui selline kaameratiim kaasas on, ja kuskil 12 keikat on meil selle Triin Ruumeti tõttu nüüd ära jäänud.»