Vaata, mida reedab Brigitte Susanne Hundi nägu Epp Kärsini ja Margus Vaheriga seksi-teemadel vesteldes

Näitlejanna ja raadiohääl Brigitte Susanne Hunt on seekordsesse videoblogisse külla kutsunud Epp Kärsini, kes on stuudio Amare Luna koolitaja seksuaalteemadel ja Margus Vaheri kes on laulja, blogija ja show «Mida mehed tegelikult tahavad?» osaleja. Koos saadakse vastused küsimustele: kas kolmekas on rahuldustpakkuv, kas anaalseks on nauditav, kas seks ilma armastuseta saab olla nauditav, kas naine, kes on seksinud üle 10 mehega, on lõbunaine? Saa teada, millised on Eesti meeste põhilised vead voodis, kes mida proovinud on ning kuidas armuelu vürtsitada!