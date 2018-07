Pilet olemas? Guns n' Roses annab 16. juulil Tallinna Lauluväljakul massiivse välishow'ga kontserdi

Guns N’ Roses'i taasühinemisturnee «Not In This Lifetime» sai hoo sisse juba 2016. aastal ning sellest on osa jõudnud võtta juba miljoneid inimesi. Tuurist on saanud aasta edukaim rokkturnee ning juba 16. juulil saab sellest osa ka Eesti.

Lauluväljaku laval astuvad üles laulja Axl Rose, kitarristid Slash ja Richard Fortus, bassimängija Duff McKagan, klahvpillimängijad Dizzy Reed ja Melissa Reese ning trummar Frank Ferrer. Kolmetunnise show raames tulevad esitlusele Guns N’ Roses'i kõik suuremad rokihitid ja ballaadid, sealhulgas «Welcome to the Jungle», «Live and Let Die», «Sweet Child O’ Mine», «Estranged», «November Rain», «Chinese Democracy», «Paradise City» ja mitmed teised menulood.

Guns n' Roses on tänaseks saavutanud kultusbändi staatuse ning pikka sissejuhatust ei vaja. 1985. aastal Californias loodud bänd tõusis tuntusesse ajal, mil edetabelid olid vallutatud tantsumuusika, pop- ja pop metali poolt. Guns n' roses tõi publikuni toore, koleda rock'n'rolli, nad ei olnud «toredad poisid», vaid misogüünilised, vägivaldsed, samas vaimukad, haavatavad ja aeg ajalt sügavalt tundlikud. Heaks näiteks hittlugu «Sweet Child O' Mine». Tegemist oli värske hingusega tollasel muusikamaastikul, mis mõjub tänaseni janu leevendava sõõmuna.

Slash ja Izzy Stradlin pakkusid kuulajatele võimsate kitarririffide duelli, Axl Rose laulis karismaatiliselt, kohati õõvastaval häälel lugusid seksist, narkootikumitest ja elust suures linnas. Bassist Duff McKagan ja trummar Steven Adler hoidsid muusika rütmis, samas voolava ja võimsana. Nende helikeel ja temaatika mõjusid provokatsiivsena.

Guns N' Roses avaldas oma esimese EP 1985. aastal ning debüütalbumi «Appetite for Destruction» nägi ilmavalgust juba aasta hiljem. Kuid seda ei saatnud edu seni, kuni aasta hiljem hakkasid muusikakanalid mängima lugu «Sweet Child O' Mine». Peagi tõusid nii album kui singel edetabelite tippu, ning bändis sai üks suurimaid ja populaarsemaid terves maailmas.

Bänd sai oma nime liikmete eelmiste bändide nimesid kombineerides. Axl Rose'il oli bänd Hollywood Rose ja Tracii Guns'il L.A. Guns. Kaalukausil olid ka Heads of Amazon ning AIDS. Nimetrall käib tegelikult ka bändi solisti Axl Rose'i ümber, kelle sünninimeks William Bruce Rose Jr. Artisti esinejanimi on anagram inglise keelsest sõnapaarist «oral sex» ehk eesti keeles oraalseks.

Väidetavalt sündis bändi menukaim lugu «Sweet Child O'Mine» kõigest viie minuti jooksul. Hoolimata suurtest müüginumbritest, peab Slash seda endiselt bändi halvimaiks looks. Kuid ülipopulaarne «November Rain» sai alguse juba 10 aastat enne oma avaldamist 1991. aastal. Axl alustas selle kirjutamisega väidetavalt juba varastes 80dates.

Concert Hotels'i koostatud pingerea alusel on Axl Rose kõigi aegade parim laulja, sest tema hääleulatus on hullumeelsed viis oktavit. Edestades selliseid muusikamaailma hiiglaseid nagu Mariah Carey, Robert Plant, Whitney Houston, Steven Tyler ja Elvis Presley. (Vaata SIIT!)

Guns n' Roses'i juhatavad sisse Austraalia-USA rokkbänd The Dead Dasies ning Volbeat.

Volbeat on metalset rock'n'rolli viljeleb Taani nelik, kes põimib oma muusikasse kuuekümnendate rokimeloodiaid ja legendaarse Elvise «hingust». Bänd sai alguse 2001. aastal Kopenhaagenis. Inspiratsiooni saadakse Elvis Presley ja Johnny Cashi loomingust ning kaasaegsest metal- ja trashmuusikast. Bändi kuuluvad: Michael Poulsen, Jon Larsen, Rob Caggiano ja Kaspar Boye Larsen. Bänd on olnud Grammy nominent.

Lisaks astub lavale ka Austraalia-Ameerika rokkbänd The Dead Dasies, mille koosseisu kuuluvad mitmed raskemuusika legendid: kitarrist Doug Aldrich (Whitesnake/Dio), laulja John Corabi (Mötley Crüe/The Scream), basskitarrist Marco Mendoza (Thin Lizzy/Whitesnake), trummar Deen Castronovo (Journey/Bad English) ja rütmikitarrist David Lowy (Red Phoenix/Mink). Bändil ilmub aprilli alguses juba neljas stuudioalbum «Burn It Down». Muusikute motoks on: «Rock is indeed alive and well!»