Kontserdikülastaja meelespea: Guns N' Roses meelitab kohale tuhandeid fänne

Tallinna Lauluväljak avab väravad 16. juulil kell 16.00 (sissepääs on avatud ürituse lõpuni. Pilet tagab ühekordse sissepääsu kontserdile). Publikule on avatud Mere, Oru ja Lasnamäe väravad. Tule varakult, väravatest sissepääs võib võtta aega!

Kohapeal müüakse pileteid Oru ja Mere väravate Piletilevi kassades. Tasumine sularahas või pangakaardiga.

Alaplaan Guns N' Roses'i kontserdil. FOTO: Live Nation Estonia

Kõik kontserdile müüdud piletid (sh ka turvapaberil väljastatud piletid) on varustatud unikaalse triipkoodiga. Kõik piletid on ainulaadsed ja kordumatud ning skannitakse sisenemisel Lauluväljaku väravates, sh ka paberpiletid! ainult skannimine tagab piletiomanikule sisenemisõiguse. Peale triipkoodi esmakordset lugemist ja kasutamist muutub see automaatselt kehtetuks. Sisse pääseb ainult esimene isik, kes esitab kehtiva triipkoodi. Piletit kopeerides või uuesti sama piletit esitades ei pääse enam sisse.

Sama reegel kehtib ka paberpiletitele – näiteks kui keegi laseb heal sõbral oma e-pileti või ka paberpileti triipkoodi kopeerida ja püüab samas ka oma piletiga sisse saada, siis sisse saab ainult esimesena koodi esitanu. Korraldaja ei ole kohustatud välja selgitama sama triipkoodi korduva kasutamise asjaolusid. Hoia oma piletit sama turvaliselt nagu raha või muid väärisesemeid. Kõikide piletitega seotud küsimuste ja vaidluste korral aitavad teid kohapeal piletimüügifirma Piletilevi esindajad. Igal sisenejal peab olema kehtiv pilet, k.a sülelapsel.

Kontserdile ei pääse, kui kaasas on vihmavari (võta hoopis keep), foto-, audio- ja videosalvestustehnika (Lubatud on vaid kaamerad, mil ei ole suurendamise võimalust (zoom’i) ning vahetatavaid objektiive. Ei ole lubatud kaamerad objektiiviga, mis ületab fookuskaugust 40mm, mis on sama laia vaateväljaga nagu inimsilm), oma söök või jook, tühjad pudelid või purgid (sh korduvkasutatavad), tuli- ja külmrelvad, pürotehnika, vilkuvad laserpulgad, suured binoklid ja selfie stick'id (statiivpulgad), tahvel- ja sülearvutid, plakatid, bännerid ja lipud, ketid, ohtlikud ained ja esemed, alkohol ja narkootikumid, loomad, jalgrattad, rulluisud ja rula, motokiivrid, matka- ja klapptoolid, taburetid, samuti ka liigne pagas ja esemed (sissepääsude juures on ka tasuline pakihoid (suured kotid, seljakotid, kohvrid jms on lisatasu eest). Kontserdile ei pääse tugevas joobes, agressiivselt käituvad või teisi häirivad isikud.

Lava ette tuleb piiratud mahutavusega ala, kuhu pääsevad fännitsooni ehk Golden Circle’i pileti omanikud, kes saavad sisse Mere, Oru või Lasnamäe väravast. Ratastooliga fännitsooni ehk Golden Circle’isse ei pääse.

VIP-pakettide omanikud (Golden Circle Early Entry Package, Paradise City Dinner Party Package ja Welcome To The Jungle Ultimate Package) saavad vastava informatasiooni e-kirja teel hiljemalt üks nädal enne kontserti. Juhul kui olete ostnud VIP-paketi piletikassast, palume kirjutada pileti peal märgitud e-kirja aadressile.