Tähelepanu muusikasõbrad! Guns n' Roses'i kontsert toob liikluskorralduse muudatusi

Seoses Guns n' Roses'i kontserdiga 16. juulil muudetakse Tallinna Lauluväljaku ümbruses liikluskorraldust. Külastajaid palutakse kontserdile tulla ühistranspordiga või jala. Parkimine Tallinna Lauluväljaku ümbruses on väga piiratud. Tuletame meelde, et sõidutee ääres ja kõnniteel parkimine on keelatud. Külastajatel palutakse pöörata tähelepanu ka ürituse ohutuse tagamise nõuetele.