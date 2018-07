Filmitegemise tulevik? Oscari võitnud lavastaja filmis oma uue projekti täiesti ootamatu vahendiga

Steven Soderbergh on viimasel kolmel kümnendil näidanud ennast võimeka lavastajana, kes ei pelga proovida uusi asju. Peale peavoolufilmide nagu «Contagion» ja «Ocean's Eleven» on Soderberg silma paistnud ka eksperimentaalsete projektidega nagu kaheosaline Che Guevara dokumentaal, mis oli tehtud üliväikese eelarvega, milles tegid kaasa osatäitjad, kes ei olnud isegi mitte professionaalsed näitlejad, kirjutab Hollywood Reporter.

Filmimiseks kasutatud iPhone 7 Plus FOTO: AFP / Scanpix

Aga tema kõige uuem film «Unsane» on sellest isegi vast samm edasi. Soderbergh filmis filmi täielikult iPhone 7 Plus peal. Soderberg on piisavalt talendikas, et eksperiment edukalt ära teha, ning samuti piisavalt talendikas, et mobiiltelefoni filmimiseks kasutamine on filmi parim osa.

Režissöör filmi mobiiliga filmimas FOTO: Kuvatõmmis videost

Ja see ei ole mitte sugugi kriitika. Arvestades, et «Unsane» räägib (suur spoiler) naisest, kes põgenes oma jälitaja eest teise osariiki, kuid kes pärast terapeudi juures konsultatsioonil käimist end kogemata psühhiaatriahaiglasse sisse kirjutab, kuhu ta jääb nädalaks ajaks «lõksu». Haiglas olles kohtab ta kedagi, kes sarnaneb tema jälitajaga, kuid olles erinevate rohtude mõju all ning kannatades suurt stressi, ei tea peategelane, kas see on päriselt tema jälitaja, kes on ta üles otsinud, või teeb tema pea temaga trikke.

Just selline süžee on ideaalne, mida mobiiltelefoniga edasi anda. Mobiiliga filmimine annab paremini edasi efekti, kus peategelast jälitatakse, vahendab YouTube'i kanal The AtZ Show. Kaameranurgad on teistsugused. Pilt on väiksem ning tumedam. Ekraani vaadates tekib õõvastav tunne nagu sa vaataksid jälitaja salvestust tema mobiilist. Iga nüanss, mil peategelane Sawyer (Claire Foy) langeks justkui sügavamale ja sügavamale hullumeelsuse rüppe, on mobiiltelefoniga filmides elegantselt edasi antud.

Moblaga filmitud film tundub teistsugune, vaataja saab aru, et ekraanil kuvatav pilt on teistsugune, kuna me oleme harjunud selliseid videoid nägema YouTube'is ja mujal sotsiaalmeedias. Filmis on see loomulikult edasi antud parema kvaliteediga.

Loomulikult ei ole tegu esimese korraga, mil iPhone'i on kasutatud filmimiseks. Lavastaja Sean Baker tegi mõni aeg tagasi filmi nimega «Tangerine», mis on filmitud iPhone 5s-iga.

Olivia Wilde filmis muusikavideo kasutades mobiiltelefoni.

Autofirma Bentley lasi enda reklaami filmida mobiiliga, mis siis toimetati selles samas autos.

Steven Sodebergh on aga Ameerika filmimaastikul suur nimi ning tema film «Unsane» on nii meisterlikult tehtud, et paljud tuleviku filmitegijad võtavad temast kindlasti õppust, muutes sellega filmitegemist veelgi.

«Unsane» esilinastus 21. veebruaril Berlinale filmifestivalil. Rahvusvaheline esilinastus toimus 23. märtsil. Filmi eelarveks oli 1,2 miljonit dollarit ja teenis kokku 12,4 miljonit.