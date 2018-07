Video: printsess Diana oleks 1. juulil saanud 57-aastaseks

Seni maailma üheks kuulsamaks naiseks peetav Diana oli vaid 20-aastane, kui ta 1981. aastal abiellus Briti troonipärija Charlesiga, kuid see abielu ei olnud õnnelik, sest prints jätkas salasuhet oma endise kallima Camilla Parker Bowlesiga, teatavad thesun.co.uk ja iltalehti.fi.

Diana sai juba enne abiellumist aru, et teeb Charlesi naiseks saades vea, kuid taganeda ei olnud enam võimalik.

Vahetult enne laulatust, mis toimus 29. juulil 1981 Londonis Westminster Abbeys, sai Diana teada, et Charles ja Camilla lasid enda suhte märgiks käevõrud valmistada, millel olid nimetähed F ja G. Charlesi salanimi oli Fred ja Camilla oma Gladys.

Diana sõnas oma õdelele, et ta ei taha Charlesiga abielluda, kuid õed vastasid, et ta ei saa enam alt ära hüpata, sest ta näopilt on isegi köögirätikutel ja tassidel.