Tallinn Art Week'i esimene päev muudab Vabaduse väljaku kunstisaaliks

Vabaduse väljaku kunstipäeva näol on tegemist ühe suurima avatud ekspositsiooniga Eestis, mis pakub võimalust publikul sukelduda kunsti ja kultuuri ning ka ise loominguliselt kätt proovida. Kohal on Eesti tippkunstnikud ja loojad, kunstiorgansisatsioonid ning galeriid, kes tutvustavad oma tegemisi.

Tartu Kunstimaja väljapanek on sel aastal üles ehitatud Kalli Kalde loodud graafilistele lehtedele, mis on inspireeritud EstCube’i eduloost. Teine osa koondub ümber Marge Nelki steampunkt-esteetikat järgiva kollaaži.

Eesti Maalikunstnike Liidu tänavuse väljapaneku teemaks on «Portree». Maalitehnikaid esitlevad erinevad kunstnikud, kes viivad seda läbi nii kohapeal maalides kui ka oma varemloodud töid eksponeerides. Kunstnikud maalivad nagu vanasti, kasutades kaasaskantavat molbertit.

Eesti Akvarellistide Ühendusest võtavad Vabaduse väljaku kunstipäevast osa Kerstin Rei, Mall Paris, Eero Ijavoinen ja Tuuli Puhvel. Kunstnike huviorbiidis on eelkõige inimene ja tema seosed ümbritsevaga.

Haus galerii eksponeerib Inglismaal resideeruva Eesti päritolu kunstniku Meriliis Rinne eksperimentaalsed paberskulptuure sarjast «Crashed», mis on loodud eelmisel aastal Londonis toimunud Frieze Week’i jaoks. Tegu on “hävitatud, lõhutud ja piinatud” joonistustega, mis on inspireeritud Joseph Helleri romaanist «Catch-22» ja sealsest paradoksaalsest olukorrast, kus vastuolulise loogika abil õigustati ja varjati võimu kuritarvitamist.