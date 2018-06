Staarblogija Mallukas hakkab hooga puhkama. See on nende viimane suvi neljakesi, sest sügisel on oodata perelisa ning sellest suvest tuleb viimast võtta! Iseasi kuidas see suvitamine kasvava kõhu, aastase Lende ja 4-aastase Mariga välja kukub. Lõbusal rännakul avastatakse Eestimaad ja tutvustatakse lastega reisimise ilu ja valu.