Nonii, nüüd on ametlik! Ariana Grande juba uue silmarõõmu embuses

Praktiliselt kohe kui Ariana ja Mac oma lahkuminekust teatasid, hakati sosistama, et noore lauljanna südame on juba keegi teine vallutanud. Kandidaate oli mitmeid, kuid jutud tulid üha uuesti tagasi 24-aastase Ameerika näitleja Pete Davidsonini. Eelmisel nädalal kinnitas lähedane allikas E! Newsile, et noored on teineteisele sümpaatsed ning alustanud suhet. Kõik on alles värske ning mitte liiga tõsine.