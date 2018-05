Miks prints Harry kandis oma pulmas samasugust vormi nagu kungine vene keiser Nikolai II?

Moeekspertidele ja ajaloolastele jäi silma, et Harryl oli oma pulmas seljas peaaegu selline sõjaväevorm nagu kandis Vene keiser Nikolai II 20. sajandi alguses, teatab rbth.com.

Sotsiaalmeedias küsiti, et kas tegemist oli Harry teadliku otsusega kanda just sellist vormi või oli see juhus.