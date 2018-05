VIDEO Tule taevas appi! Naine raseerib segamatult lastebasseini ääres oma jalgu

See videoklipp on filmitud Floridas. Daily Mail vahendab, et paistab justkui ei huvitaks mitte ühtegi pealtnägijat naise tegevus ning mitte keegi ei tee sellest välja.

Küll aga on inimesed internetis täiesti šokeeritud. «Kui avalikud basseinid on mul midagi õpetanud, siis seda, et inimesed on vastikud loomad,» kirjutab üks video kommentaariks.