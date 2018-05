Eurokuninganna Elina Nechayeva annab täna enda elu suurima soolokontserdi

Nechayeva on rahul, et sai ooperi ka europublikuni tuua. «See avab mõned uksed, mis on enne olnud suletud. See on väga suur tähelepanu ja üsna suur fännide hulk, mis tuleb üle terve maailma juurde. Annab ka mõnel moel kindluse, et klassika on õige tee, kuna tagasiside on olnud fantastiline,» rääkis Nechayeva MENU vahendusel.