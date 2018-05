Lapsepiinamisjuhtum Soomes: kaks last elasid kümme aastat põrgus

Naabrid ja kooli esindajad said aru, et selle pere kahe lapsega ei ole kõik korras ja nad teatasid mitmel korral oma kahtlustest lastekaitsjatele. Alles 2011. aasta sügisel tehtud avaldus lastekaitsele tõi kaasa politseiuurimise. Lastekaitsjad sekkusid 2012. aastal ja lapsed võeti ajutiselt vanematelt ära.

Kohus määrast, et vanemate ega laste nimesid ei tohi avalikustada, kuna nad elavad Lapimaal väikeses kogukonnas, kus nad on lihtsalt äratuntavad.

USAs ilmnes selle aasta alguses, et Californias Perrises hoidsid vanemad, 57-aastane David Turpin ja 49-aastane Louise Turpin oma 13 last aastaid kodus vangistuses. Lapsed elasid näljas ja mustuses, nad tohtisid pesta end vaid üks kord aastas. Nad pääsesid tänu laste seast kõige hakkajamale, 17-aastasele tüdrukul, kes kodust põgenes ja politseisse pöördus. Vanemad anti kohtu alla ja neid võib süüdi mõistmisel oodata ees pikk vangistus. Lapsed on lastekaitsjate hoole all ja neile õpetatakse sotsiaalseid oskusi.